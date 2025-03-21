Зеленський про саміт "коаліції охочих": йтиметься про гарантії безпеки та міжнародний контингент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті "коаліції охочих", який відбудеться у Парижі наступного тижня, будуть обговорювати гарантії безпеки для України та можливе розміщення міжнародного контингенту.

Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом

Деталі: За словами Зеленського, перед самітом також запланована двостороння зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, на якій обговорять низку важливих питань щодо підтримки України.

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Пряма мова: "На наступному тижні у нас є двостороння зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я надіюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі.

Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати "коаліція охочих". Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої хвилі, окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій.

Ми будемо говорити про контингент і те, як підтримуватимемо українську армію, а також про те, як саме виглядатиме інфраструктура цього контингенту. Де, скільки, хто готовий бути в "коаліції охочих", а хто поки що не готовий".

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Деталі: Зеленський також висловив сподівання, що за підсумками саміту його учасники зможуть вийти з конкретними рішеннями.

"Я б хотів, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном", – додав президент України.

Що передувало: