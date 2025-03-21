Зеленський про саміт "коаліції охочих": йтиметься про гарантії безпеки та міжнародний контингент
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті "коаліції охочих", який відбудеться у Парижі наступного тижня, будуть обговорювати гарантії безпеки для України та можливе розміщення міжнародного контингенту.
Джерело: Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом
Деталі: За словами Зеленського, перед самітом також запланована двостороння зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, на якій обговорять низку важливих питань щодо підтримки України.
Пряма мова: "На наступному тижні у нас є двостороння зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я надіюсь, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі.
Окрім цього, буде важливий саміт, можна його так назвати "коаліція охочих". Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже й третьої хвилі, окупації з боку Російської Федерації, їх агресивних дій.
Ми будемо говорити про контингент і те, як підтримуватимемо українську армію, а також про те, як саме виглядатиме інфраструктура цього контингенту. Де, скільки, хто готовий бути в "коаліції охочих", а хто поки що не готовий".
Деталі: Зеленський також висловив сподівання, що за підсумками саміту його учасники зможуть вийти з конкретними рішеннями.
"Я б хотів, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном", – додав президент України.
Що передувало:
- 15 березня агентство Bloomberg повідомило, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" стосовно України в разі досягнення мирного врегулювання.
- 20 березня повідомлялося, що лідери європейських країн та Канади наступного тижня зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу.
- 21 березня президент Франції Емманюель Макрон анонсував саміт "коаліції охочих", який відбудеться наступного четверга в Парижі, за участю президента України Володимира Зеленського.