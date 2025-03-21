Зеленский о саммите "коалиции желающих": речь пойдет о гарантиях безопасности и международном контингенте

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите "коалиции желающих", который состоится в Париже на следующей неделе, будут обсуждать гарантии безопасности для Украины и возможное размещение международного контингента.

Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом

Детали: По словам Зеленского, перед саммитом также запланирована двусторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсудят ряд важных вопросов по поддержке Украины.

Реклама:

Прямая речь: "На следующей неделе у нас есть двусторонняя встреча с президентом Макроном. У нас есть много вопросов. Я надеюсь, что у нас будет хороший результат этой встречи.

Кроме этого, будет важный саммит, можно его так назвать "коалиция желающих". Действительно, будем говорить о стратегии гарантий безопасности для Украины после окончания войны. И недопущения второй волны, а можно сказать, уже и третьей волны, оккупации со стороны Российской Федерации, их агрессивных действий.

Мы будем говорить о контингенте и о том, как будем поддерживать украинскую армию, а также о том, как именно будет выглядеть инфраструктура этого контингента. Где, сколько, кто готов быть в "коалиции желающих", а кто пока не готов".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский также выразил надежду, что по итогам саммита его участники смогут выйти с конкретными решениями.

"Я бы хотел, чтобы мы вышли уже с какой-то конкретикой. Мы об этом говорили с президентом Макроном", - добавил президент Украины.

Что предшествовало: