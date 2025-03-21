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Зеленский о саммите "коалиции желающих": речь пойдет о гарантиях безопасности и международном контингенте

Анастасия ПроцПятница, 21 марта 2025, 17:28
Зеленский о саммите коалиции желающих: речь пойдет о гарантиях безопасности и международном контингенте
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите "коалиции желающих", который состоится в Париже на следующей неделе, будут обсуждать гарантии безопасности для Украины и возможное размещение международного контингента.

Источник: Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом

Детали: По словам Зеленского, перед саммитом также запланирована двусторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсудят ряд важных вопросов по поддержке Украины.

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Прямая речь: "На следующей неделе у нас есть двусторонняя встреча с президентом Макроном. У нас есть много вопросов. Я надеюсь, что у нас будет хороший результат этой встречи.

Кроме этого, будет важный саммит, можно его так назвать "коалиция желающих". Действительно, будем говорить о стратегии гарантий безопасности для Украины после окончания войны. И недопущения второй волны, а можно сказать, уже и третьей волны, оккупации со стороны Российской Федерации, их агрессивных действий.

Мы будем говорить о контингенте и о том, как будем поддерживать украинскую армию, а также о том, как именно будет выглядеть инфраструктура этого контингента. Где, сколько, кто готов быть в "коалиции желающих", а кто пока не готов".

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Детали: Зеленский также выразил надежду, что по итогам саммита его участники смогут выйти с конкретными решениями.

"Я бы хотел, чтобы мы вышли уже с какой-то конкретикой. Мы об этом говорили с президентом Макроном", - добавил президент Украины.

Что предшествовало:

  • 15 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" в отношении Украины в случае достижения мирного урегулирования.
  • 20 марта сообщалось, что лидеры европейских стран и Канады на следующей неделе встретятся в Париже, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.
  • 21 марта президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал саммит "коалиции желающих", который состоится в следующий четверг в Париже, с участием президента Украины Владимира Зеленского.

ЗеленскийФранция
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