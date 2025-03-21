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"Схеми" показали супутникові знімки наслідків удару Сил оборони по російському аеродрому Енгельс

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 березня 2025, 19:44
Схеми показали супутникові знімки наслідків удару Сил оборони по російському аеродрому Енгельс
Знімок за 21 березня 2025 року Фото - "Схеми"

Супутникові фото від компанії Maxar зафіксували наслідки удару Сил оборони України по складах на аеродромі стратегічної авіації РФ.

Джерело: "Схеми"

Деталі: На фото за 21 березня видно пошкодження складів боєприпасів аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. На місці деяких будівель – вирви від вибухів.

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Знімок за 21 березня 2025 року
Фото - "Схеми"
 
Знімок за 7 грудня 2024 року
Фото - "Схеми"

Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі "Схемам" розповів, що саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений".

Що передувало: Місцева влада повідомила, що на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ виникла пожежа після атаки безпілотників.

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Також місцеві Telegram-канали писали, що влада почала евакуацію будинків, розташованих поблизу аеродрому. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор області Роман Бусаргін. 

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 20 березня військові Сил Оборони України вдарили по аеродрому "Енгельс-2", внаслідок чого там здійнялася пожежа та вибухнули боєприпаси.

російсько-українська війна
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