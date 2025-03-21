"Схеми" показали супутникові знімки наслідків удару Сил оборони по російському аеродрому Енгельс
Супутникові фото від компанії Maxar зафіксували наслідки удару Сил оборони України по складах на аеродромі стратегічної авіації РФ.
Джерело: "Схеми"
Деталі: На фото за 21 березня видно пошкодження складів боєприпасів аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. На місці деяких будівель – вирви від вибухів.
Аеродром відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ, які завдавали масштабних ракетних ударів по Україні.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі "Схемам" розповів, що саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений".
Що передувало: Місцева влада повідомила, що на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ виникла пожежа після атаки безпілотників.
Також місцеві Telegram-канали писали, що влада почала евакуацію будинків, розташованих поблизу аеродрому. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор області Роман Бусаргін.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 20 березня військові Сил Оборони України вдарили по аеродрому "Енгельс-2", внаслідок чого там здійнялася пожежа та вибухнули боєприпаси.