"Схемы" показали спутниковые снимки последствий удара Сил обороны по российскому аэродрому Энгельс

Спутниковые фото от компании Maxar зафиксировали последствия удара Сил обороны Украины по складам на аэродроме стратегической авиации РФ.

Источник: "Схемы"

Детали: На фото за 21 марта видно повреждение складов боеприпасов аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области России. На месте некоторых зданий – воронки от взрывов.

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Снимок за 21 марта 2025 года Фото - "схемы"

Снимок за 7 декабря 2024 года ФОТО - "СХЕМЫ"

Аэродром известен тем, что именно с него неоднократно взлетали самолеты стратегической авиации РФ, которые наносили масштабные ракетные удары по Украине.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Схемам" рассказал, что именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен".

Что предшествовало: Местные власти сообщили, что на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ возник пожар после атаки беспилотников.

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Также местные Telegram-каналы писали, что власти начали эвакуацию домов, расположенных вблизи аэродрома. Позже эту информацию подтвердил губернатор области Роман Бусаргин.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в ночь на 20 марта военные Сил Обороны Украины ударили по аэродрому "Энгельс-2", в результате чего там поднялся пожар и взорвались боеприпасы.