Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США можуть просити Росію повернути викрадених українських дітей "в рамках зміцнення довіри".

Джерело: Волц в інтерв'ю CBS news у неділю

Деталі: Ведуча запитала Волца, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених Росією українських дітей.

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Той відповів, що "міністр Рубіо проводить перевірку всіх цих програм" і що він не може говорити саме про цю програму.

"Але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, майже 200, одразу після їхнього заклику. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри", - сказав він.

На уточнююче питання, чи просять США повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри", Волц сказав: "Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це один з них".

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