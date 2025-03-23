Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що США можуть просити Росію повернути викрадених українських дітей "в рамках зміцнення довіри".
Джерело: Волц в інтерв'ю CBS news у неділю
Деталі: Ведуча запитала Волца, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених Росією українських дітей.
Той відповів, що "міністр Рубіо проводить перевірку всіх цих програм" і що він не може говорити саме про цю програму.
"Але можу сказати, що президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, майже 200, одразу після їхнього заклику. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри", - сказав він.
На уточнююче питання, чи просять США повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри", Волц сказав: "Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це один з них".
Передісторія:
- Масштабні скорочення Ілона Маска у фінансуванні уряду США призупинили роботу команди Єльського університету, яка допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.
- Група законодавців-демократів заявила про підстави вважати, що після припинення фінансування з боку США були втрачені докази викрадення Росією близько 30 тисяч дітей з України.
- У відповідь речниця Держдепу заявила, що інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування.
- У березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт глави Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.
- У грудні 2024 року, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.