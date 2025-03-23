Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США могут просить Россию вернуть похищенных украинских детей "в рамках укрепления доверия".

Источник: Волц в интервью CBS news в воскресенье

Детали: Ведущая спросила Уолтца, почему Госдеп прекратил финансирование программы Йельского университета, которая помогает найти похищенных Россией украинских детей.

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Тот ответил, что "министр Рубио проводит проверку всех этих программ" и что он не может говорить именно об этой программе.

"Но могу сказать, что президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, почти 200, сразу после их призыва. И он также говорил о будущем этих детей. Так что это, безусловно, прежде всего, и, своего рода, меры по укреплению доверия", - сказал он.

На уточняющий вопрос, просят ли США вернуть украинских детей "в качестве меры укрепления доверия", Уолтц сказал: "Мы говорим о ряде мер по укреплению доверия. Это одна из них".

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