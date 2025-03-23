Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США могут просить Россию вернуть похищенных украинских детей "в рамках укрепления доверия".
Источник: Волц в интервью CBS news в воскресенье
Детали: Ведущая спросила Уолтца, почему Госдеп прекратил финансирование программы Йельского университета, которая помогает найти похищенных Россией украинских детей.
Тот ответил, что "министр Рубио проводит проверку всех этих программ" и что он не может говорить именно об этой программе.
"Но могу сказать, что президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, почти 200, сразу после их призыва. И он также говорил о будущем этих детей. Так что это, безусловно, прежде всего, и, своего рода, меры по укреплению доверия", - сказал он.
На уточняющий вопрос, просят ли США вернуть украинских детей "в качестве меры укрепления доверия", Уолтц сказал: "Мы говорим о ряде мер по укреплению доверия. Это одна из них".
Предыстория:
- Масштабные сокращения Илона Маска в финансировании правительства США приостановили работу команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией.
- Группа законодателей-демократов заявила об основаниях полагать, что после прекращения финансирования со стороны США были потеряны доказательства похищения Россией около 30 тысяч детей из Украины.
- В ответ в Госдепе заявили, что информация, собранная под эгидой проекта Йельского университета о похищении Россией детей с оккупированных украинских территорий, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования.
- В марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.
- В декабре 2024 года, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.