Дронова атака: у двох районах Київщини горіли склади

На Київщині внаслідок російської дронової атаки вирували пожежі у складських приміщеннях у Фастівському та Бориспільському районах.

Джерело: ДСНС та Київська ОВА

Дослівно рятувальники: "Вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА. Жертви та потерпілі відсутні".

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Деталі: У ДСНС також оприлюднили фото та відео масштабних пожеж.

Фото ДСНС

У КОВА зазначили, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Фото ДСНС

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