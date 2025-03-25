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Дронова атака: у двох районах Київщини горіли склади

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 09:22
Дронова атака: у двох районах Київщини горіли склади
Фото КОВА

На Київщині внаслідок російської дронової атаки вирували пожежі у складських приміщеннях у Фастівському та Бориспільському районах.

Джерело: ДСНС та Київська ОВА

Дослівно рятувальники: "Вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА. Жертви та потерпілі відсутні".

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Деталі: У ДСНС також оприлюднили фото та відео масштабних пожеж. 

 
Фото ДСНС

У КОВА зазначили, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

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Фото ДСНС

Передісторія:

Київська областьбезпілотники
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