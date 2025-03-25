Дронова атака: у двох районах Київщини горіли склади
Вівторок, 25 березня 2025, 09:22
На Київщині внаслідок російської дронової атаки вирували пожежі у складських приміщеннях у Фастівському та Бориспільському районах.
Джерело: ДСНС та Київська ОВА
Дослівно рятувальники: "Вночі на території Фастівського та Бориспільського районів було ліквідовано загорання в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА. Жертви та потерпілі відсутні".
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Деталі: У ДСНС також оприлюднили фото та відео масштабних пожеж.
У КОВА зазначили, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що дві людини дістали поранення у Запорізькому районі Запорізької області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 25 березня.
- Також двоє людей дістали поранення та зайнялася пожежа на території підприємства внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Полтавській області.