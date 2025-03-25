Дроновая атака: в двух районах Киевщины горели склады

В Киевской области в результате российской дроновой атаки бушевали пожары в складских помещениях в Фастовском и Бориспольском районах.

Источник: ГСЧС и Киевская ОВА

Дословно спасатели: "Ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорания в складских помещениях, возникшие в результате падения обломков БпЛА. Жертвы и пострадавшие отсутствуют".

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Детали: В ГСЧС также обнародовали фото и видео масштабных пожаров.

Фото ГСЧС

В КОВА отметили, что оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

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фото ГСЧС

Предыстория: