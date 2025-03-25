Дроновая атака: в двух районах Киевщины горели склады
Вторник, 25 марта 2025, 09:22
В Киевской области в результате российской дроновой атаки бушевали пожары в складских помещениях в Фастовском и Бориспольском районах.
Источник: ГСЧС и Киевская ОВА
Дословно спасатели: "Ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорания в складских помещениях, возникшие в результате падения обломков БпЛА. Жертвы и пострадавшие отсутствуют".
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Детали: В ГСЧС также обнародовали фото и видео масштабных пожаров.
В КОВА отметили, что оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в Запорожском районе Запорожской области в результате российской атаки беспилотниками ночью 25 марта.
- Также два человека получили ранения и вспыхнул пожар на территории предприятия в результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Полтавской области.