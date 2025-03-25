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Поліція затримала двох агентів РФ, які планували підпал приймальні депутата Київради

Степан ГафткоВівторок, 25 березня 2025, 10:52
Поліція затримала двох агентів РФ, які планували підпал приймальні депутата Київради
Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали двох осіб, які на замовлення спецслужб Росії намагалися підпалити приймальню депутата Київради, кинувши до приміщення пляшку із запальною сумішшю.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Спільники діяли на замовлення представника ворожих спецслужб, який їм обіцяв щедру оплату. Зловмисники розбили вікно та закинули пляшку з запалювальною сумішшю до приміщення".

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Фото: поліція Києва

Деталі: За словами правоохоронців, паліїв затримали того ж дня та вилучили докази, що підтверджують їхню причетність до злочину. Водночас обіцяної винагороди від росіян вони так і не отримали.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у замаху на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. За цей злочин їм загрожує до 10 років ув’язнення.

 
Фото: поліція Києва

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Нагадаємо:

  • Диверсійна діяльність РФ з вербування громадян України через телеграм-канали є одним з основних видів дистабілізації ситуації в Україні: станом на листопад 2024 року правоохоронці затримали 179 паліїв.
  • У лютому стало відомо, що до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили трьох жителів Буковини за диверсії та підпали на залізниці.

диверсантипожежаКиїв
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