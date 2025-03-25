Поліція затримала двох агентів РФ, які планували підпал приймальні депутата Київради

Правоохоронці затримали двох осіб, які на замовлення спецслужб Росії намагалися підпалити приймальню депутата Київради, кинувши до приміщення пляшку із запальною сумішшю.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Спільники діяли на замовлення представника ворожих спецслужб, який їм обіцяв щедру оплату. Зловмисники розбили вікно та закинули пляшку з запалювальною сумішшю до приміщення".

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Фото: поліція Києва

Деталі: За словами правоохоронців, паліїв затримали того ж дня та вилучили докази, що підтверджують їхню причетність до злочину. Водночас обіцяної винагороди від росіян вони так і не отримали.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у замаху на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. За цей злочин їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото: поліція Києва

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