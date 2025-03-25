Полиция задержала двух агентов РФ, которые планировали поджог приемной депутата Киевсовета
Правоохранители задержали двух человек, которые по заказу спецслужб России пытались поджечь приемную депутата Киевсовета, бросив в помещение бутылку с зажигательной смесью.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Сообщники действовали по заказу представителя вражеских спецслужб, который им обещал щедрую оплату. Злоумышленники разбили окно и забросили бутылку с зажигательной смесью в помещение".
Детали: По словам правоохранителей, поджигателей задержали в тот же день и изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению. В то же время обещанного вознаграждения от россиян они так и не получили.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. За это преступление им грозит до 10 лет заключения.
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Напомним:
- Диверсионная деятельность РФ по вербовке граждан Украины через телеграмм-каналы является одним из основных видов дистабилизации ситуации в Украине: по состоянию на ноябрь 2024 года правоохранители задержали 179 поджигателей.
- В феврале стало известно, что к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили трех жителей Буковины за диверсии и поджоги на железной дороге.