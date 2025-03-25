Україна передала США список енергообʼєктів, по яких Росія не має бити під час перемир’я

Українська сторона передала РФ список енергетичних об’єктів, по яких Росія не повинна завдавати ударів під час перемир’я.

Джерело: брифінг Зеленського, який транслювало "Суспільне"

Пряма мова: "Я думаю буде ще багато питань і деталей, але на сьогодні звучить так, що кожна зі сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін… Але ми окремо на всяк випадок передали список всіх наших об’єктів, на які, ми вважаємо не можуть бути завдані удари. Як я й казав, ми технічно були дуже готові".

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Деталі: Глава держави також зазначив, що пропозиція щодо припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства й передбачає заборону на ураження портів.

Що передувало:

19 березня Зеленський повідомляв, що Україна підготує і передасть партнерам список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких РФ має припинити завдавати ударів; і якщо Росія перестане атакувати ці об’єкти, то Україна також не буде бити по енергетичній сфері країни-агресорки.

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На переговорах 23-25 березня Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".