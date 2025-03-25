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Украина передала США список энергообъектов, по которым Россия не должна бить во время перемирия

Татьяна ОлейникВторник, 25 марта 2025, 18:36
Украина передала США список энергообъектов, по которым Россия не должна бить во время перемирия
Getty Images

Украинская сторона передала РФ список энергетических объектов, по которым Россия не должна наносить удары во время перемирия.

Источник: брифинг Зеленского, который транслировало "Суспільне"

Прямая речь: "Я думаю будет еще много вопросов и деталей, но на сегодня звучит так, что каждая из сторон не применяет соответствующее оружие по энергетике обеих сторон... Но мы отдельно на всякий случай передали список всех наших объектов, на которые, мы считаем, не могут быть нанесены удары. Как я и говорил, мы технически были очень готовы".

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Детали: Глава государства также отметил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на поражение портов.

Что предшествовало:

19 марта Зеленский сообщал, что Украина подготовит и передаст партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары; и если Россия перестанет атаковать эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора.

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На переговорах 23-25 марта Украина и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением "духа договоренностей".

переговорыСШАэнергетика
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