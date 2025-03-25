Президент: Щодо територій буде складний діалог з РФ та США

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Україною ще не було домовленостей щодо територій, втім зрозуміло, що США та РФ обговорюють ці питання.

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими медіа, яке транслювало "Суспільне"

Пряма мова: "Я думаю, що американська сторона говорить з росіянами про території… Нас турбує, щоб США мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. Президент Трамп має достатньо сил, інструментів, санкцій тощо, щоб впливати на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбує питання, коли вони обговорюють про нас щось без нас".

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Деталі: Але, за словами Зеленського, зрозуміло зі слів офіційних діячів та зі ЗМІ, що питання територій РФ та США підіймають.

"І з нами ніяких домовленостей щодо території не було. Вони знають що це болюче питання. Я про це говорив з самого початку.

Я вважаю що з росіянами буде у двох питаннях найскладніше: це повне припинення вогню... і питання територій, тому що росіяни не хочуть закінчувати цю війну", – додав глава держави.

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