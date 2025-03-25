Президент: По поводу территорий будет сложный диалог с РФ и США
Президент Владимир Зеленский заявил, что с Украиной еще не было договоренностей по территориям, впрочем понятно, что США и РФ обсуждают эти вопросы.
Источник: Зеленский во время общения с украинскими медиа, которое транслировало "Суспільне"
Прямая речь: "Я думаю, что американская сторона говорит с россиянами о территориях... Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. Президент Трамп имеет достаточно сил, инструментов, санкций и т.д., чтобы влиять на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас".
Детали: Но, по словам Зеленского, понятно со слов официальных деятелей и из СМИ, что вопрос территорий РФ и США поднимают.
"И с нами никаких договоренностей по территории не было. Они знают что это больной вопрос. Я об этом говорил с самого начала.
Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего: это полное прекращение огня... и вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну", – добавил глава государства.
Предыстория:
- Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне.
- Украина и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением "духа договоренностей".
- Украина и США договорились также "внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".