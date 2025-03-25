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Президент: По поводу территорий будет сложный диалог с РФ и США

Татьяна ОлейникВторник, 25 марта 2025, 19:20
Президент: По поводу территорий будет сложный диалог с РФ и США
Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что с Украиной еще не было договоренностей по территориям, впрочем понятно, что США и РФ обсуждают эти вопросы.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими медиа, которое транслировало "Суспільне"

Прямая речь: "Я думаю, что американская сторона говорит с россиянами о территориях... Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот. Для нас это самое важное. Президент Трамп имеет достаточно сил, инструментов, санкций и т.д., чтобы влиять на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас".

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Детали: Но, по словам Зеленского, понятно со слов официальных деятелей и из СМИ, что вопрос территорий РФ и США поднимают.

"И с нами никаких договоренностей по территории не было. Они знают что это больной вопрос. Я об этом говорил с самого начала.

Я считаю, что с россиянами будет в двух вопросах сложнее всего: это полное прекращение огня... и вопрос территорий, потому что россияне не хотят заканчивать эту войну", – добавил глава государства.

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Предыстория:

российско-украинская войнаСШАпереговоры
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