Генштаб: РФ распространяет ложь о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетике

Заявления Министерства обороны государства-агрессора о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма".

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Детали: В Генштабе отметили, что военное ведомство России распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что ночью 26 марта у побережья временно оккупированного Россией Крыма в районе мыса Тарханкут средствами ПВО РФ якобы сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

По утверждению оккупантов, украинские дроны этой ночью атаковали объект филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" в Брянской области, а 25 марта энергообъект филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" в Курской области.

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