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Генштаб: РФ распространяет ложь о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетике

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 15:39
Генштаб: РФ распространяет ложь о нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетике
иллюстрация с сайта platfor.ma

Заявления Министерства обороны государства-агрессора о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма".

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Детали: В Генштабе отметили, что военное ведомство России распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что ночью 26 марта у побережья временно оккупированного Россией Крыма в районе мыса Тарханкут средствами ПВО РФ якобы сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

По утверждению оккупантов, украинские дроны этой ночью атаковали объект филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" в Брянской области, а 25 марта энергообъект филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" в Курской области.

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Предыстория:

  • Минэнерго в ответ на запрос "Европейской правды" сообщило, что Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня - он расходится с тем, на котором настаивает российская сторона.
  • По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.
  • В Кремле заявили, что уже неделю якобы не бьют по энергообъектам Украины, что не соответствует действительности.

переговорывойнаРосcияГенштаб
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