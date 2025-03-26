Льотчик F-16 розповів, як протидіють російським КАБам та їхнім носіям
Надані Україні партнерами винищувачі F-16 не можуть підійти на відстань, потрібну для знищення носіїв ворожих керованих авіаційних бомб, однак Сили оборони працюють над комплексним підходом протидії цим засобам ураження.
Джерело: інтерв’ю з пілотом F-16, оприлюднене командуванням Повітряних сил
Пряма мова: "Найбільша наша увага зараз сфокусована на діях росіян по використанню їхніх КАБів. Зараз не всі напрямки дуже чітко прикриті, проте ми стараємося виконувати завдання на цих напрямках. Ми розуміємо, що не можемо достатньо близько до них підійти, щоб знищити носії цих самих КАБів, але деяка комплексна робота виконується. В постановці радіоелектронних перешкод в роботу цих КАБів, виконується робота з оптимізації радіоелектронного поля і взагалі поля виявлення носіїв і самих цих КАБів.
Ми чітко знаємо і розуміємо, що наявна кількість засобів ППО західного виробництва не є достатньою, тому вже неодноразово піднімалося питання зі збільшення цих засобів.
Зараз, на мою особисту думку, деякі напрямки трішки страждають від цього, тому що просто фізично неможливо налаштувати цей процес.
Там виконується дуже тяжка робота нашими Силами оборони, які постійно протидіють як носіям, так і самим засобам ураження".
Передісторія:
- Начальник управління комунікацій командування ВС ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що моделі винищувачів F-16, надані Україні партнерами, не можуть повноцінно змагатися з російськими Су-35.
- 6 лютого протиповітряна оборона збила в передмісті Запоріжжя керовану авіаційну бомбу: в Повітряних силах уточнили, що це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження противника.
- Пілот Су-27 "Вікінґ" в інтерв’ю, оприлюдненому Повітряними силами, пояснював, що немає "чарівної палички" для боротьби з ворожими КАБами, яких Росія застосовує в 10 разів більше, ніж українська сторона. Льотчик наголошував на комплексному підході до протидії цьому озброєнню: необхідні ППО, радари, винищувачі, ракети, здатні вражати цілі на дальності хоча б у 100 кілометрів.
- За даними Повітряних сил, лише за 2024 рік Росія скинула на територію України майже 40 тисяч КАБів.