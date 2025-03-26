Летчик F-16 рассказал, как противодействуют российским КАБам и их носителям

Истребители F-16, предоставленные Украине партнерами, не могут подойти на расстояние, необходимое для уничтожения носителей вражеских управляемых авиационных бомб, однако Силы обороны работают над комплексным подходом противодействия этим средствам поражения.

Источник: интервью с пилотом F-16, обнародованное командованием Воздушных сил

Прямая речь: "Наибольшее наше внимание сейчас сфокусировано на действиях россиян по использованию их КАБов. Сейчас не все направления очень четко прикрыты, однако мы стараемся выполнять задачи на этих направлениях. Мы понимаем, что не можем достаточно близко к ним подойти, чтобы уничтожить носители этих самых КАБов, но некоторая комплексная работа выполняется. В постановке радиоэлектронных помех в работу этих КАБов, выполняется работа по оптимизации радиоэлектронного поля и вообще поля обнаружения носителей и самих этих КАБов.

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Мы четко знаем и понимаем, что имеющееся количество средств ПВО западного производства не является достаточным, поэтому уже неоднократно поднимался вопрос по увеличению этих средств.

Сейчас, по моему личному мнению, некоторые направления немного страдают от этого, потому что просто физически невозможно настроить этот процесс.

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Там выполняется очень тяжелая работа нашими Силами обороны, которые постоянно противодействуют как носителям, так и самим средствам поражения".

Предыстория: