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Летчик F-16 рассказал, как противодействуют российским КАБам и их носителям

Валентина РоманенкоСреда, 26 марта 2025, 18:54
Летчик F-16 рассказал, как противодействуют российским КАБам и их носителям
российские корректируемые авиационные бомбы. фото «РИА Новости»

Истребители F-16, предоставленные Украине партнерами, не могут подойти на расстояние, необходимое для уничтожения носителей вражеских управляемых авиационных бомб, однако Силы обороны работают над комплексным подходом противодействия этим средствам поражения.

Источник: интервью с пилотом F-16, обнародованное командованием Воздушных сил

Прямая речь: "Наибольшее наше внимание сейчас сфокусировано на действиях россиян по использованию их КАБов. Сейчас не все направления очень четко прикрыты, однако мы стараемся выполнять задачи на этих направлениях. Мы понимаем, что не можем достаточно близко к ним подойти, чтобы уничтожить носители этих самых КАБов, но некоторая комплексная работа выполняется. В постановке радиоэлектронных помех в работу этих КАБов, выполняется работа по оптимизации радиоэлектронного поля и вообще поля обнаружения носителей и самих этих КАБов.

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Мы четко знаем и понимаем, что имеющееся количество средств ПВО западного производства не является достаточным, поэтому уже неоднократно поднимался вопрос по увеличению этих средств.

Сейчас, по моему личному мнению, некоторые направления немного страдают от этого, потому что просто физически невозможно настроить этот процесс.

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Там выполняется очень тяжелая работа нашими Силами обороны, которые постоянно противодействуют как носителям, так и самим средствам поражения".

Предыстория:

  • Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что модели истребителей F-16, предоставленные Украине партнерами, не могут полноценно соперничать с российскими Су-35.
  • 6 февраля противовоздушная оборона сбила в пригороде Запорожья управляемую авиационную бомбу: в Воздушных силах уточнили, что это уже не первый случай сбития такого средства авиационного поражения противника.
  • Пилот Су-27 "Викинг" в интервью, обнародованном Воздушными силами, объяснял, что нет "волшебной палочки" для борьбы с вражескими КАБами, которых Россия применяет в 10 раз больше, чем украинская сторона. Летчик подчеркивал необходимость комплексного подхода к противодействию этому вооружению: необходимы ПВО, радары, истребители, ракеты, способные поражать цели на дальности хотя бы в 100 километров.
  • По данным Воздушных сил, только за 2024 год Россия сбросила на территорию Украины почти 40 тысяч КАБов.

истребителиВоздушные силы ВСУ
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