Зеленський: На тлі ударів по українських містах недоречно говорити про послаблення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вчиняє масштабні атаки на Україну щодоби і на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ.

Джерело: заява Зеленського в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити.

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І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо".

Деталі: Президент зазначає, що потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату.

Що передувало:

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