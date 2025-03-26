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Зеленський: На тлі ударів по українських містах недоречно говорити про послаблення тиску на Росію

Тетяна ОлійникСереда, 26 березня 2025, 23:06
Зеленський: На тлі ударів по українських містах недоречно говорити про послаблення тиску на Росію
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вчиняє масштабні атаки на Україну щодоби і на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ.

Джерело: заява Зеленського в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити.

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І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо".

Деталі: Президент зазначає, що потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату.

Що передувало: 

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  • Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та селищу Золочів, є пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 8 постраждалих людей у Харкові та 6 у Золочеві.
  • Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

Зеленськийросійсько-українська війна
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