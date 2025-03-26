Зеленський: На тлі ударів по українських містах недоречно говорити про послаблення тиску на Росію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вчиняє масштабні атаки на Україну щодоби і на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ.
Джерело: заява Зеленського в Telegram
Пряма мова: "Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову – одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки, станом на зараз постраждало 8 людей, в тому числі і 12-річна дівчинка. Жодна країна не повинна через таке проходити.
І на такому тлі точно недоречно та некорисно говорити про послаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо".
Деталі: Президент зазначає, що потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату.
Що передувало:
- Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову та селищу Золочів, є пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 8 постраждалих людей у Харкові та 6 у Золочеві.
- Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.