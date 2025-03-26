Зеленский: На фоне ударов по украинским городам неуместно говорить об ослаблении давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершает масштабные атаки на Украину ежесуточно и на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ.

Источник: заявление Зеленского в Telegram

Прямая речь: "Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.

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И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и т.д.".

Детали: Президент отмечает, что нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата.

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