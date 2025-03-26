Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Зеленский: На фоне ударов по украинским городам неуместно говорить об ослаблении давления на Россию

Татьяна ОлейникСреда, 26 марта 2025, 23:06
Зеленский: На фоне ударов по украинским городам неуместно говорить об ослаблении давления на Россию
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершает масштабные атаки на Украину ежесуточно и на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ.

Источник: заявление Зеленского в Telegram

Прямая речь: "Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.

Реклама:

И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и т.д.".

Детали: Президент отмечает, что нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Российские войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и поселку Золочев, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 8 пострадавших людях в Харькове и 6 в Золочеве.
  • Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Зеленскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Зеленский
Зеленский поговорил с Макроном об увеличении поставок истребителей Mirage
Зеленский прибыл во Францию и встретится с Макроном
Зеленский присвоил звание бригадного генерала двум нацгвардейцам
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: