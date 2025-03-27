Зеленський: Механізму моніторингу ударів по енергетиці поки немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі технічні команди ще не визначили механізм моніторингу виконання Росією домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі. Через це точно оцінити дотримання цих угод поки що неможливо.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Eurovision News

Деталі: За словами Зеленського, станом на зараз не існує чіткого механізму контролю за тим, чи дотримується Росія домовленостей про припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Реклама:

Він наголосив, що минулої ночі удари по енергетиці не зафіксовані, однак російські війська продовжили обстріли інших цивільних об’єктів, використавши понад 100 дронів.

Пряма мова: "Я думаю, що складна історія з моніторингом цього, а поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде. Хоча брехати не хочу – сьогодні вночі не було атак на енергетику, але були удари по іншій цивільній інфраструктурі. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, і більше сотні дронів, але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці цієї ночі не було, і Україна не відповідала по енергетиці також".

Деталі: Президент підкреслив, що Росії не можна довіряти, а тому важливо не лише фіксувати факти атак, а й створити ефективну систему моніторингу.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Це випадковість чи ні – невідомо, бо росіянам ніхто не вірить. Їм просто не можна вірити. Тому треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій цивільній інфраструктурі – це легше моніторити.

Деталі: Він також зазначив, що Україна очікує від США відповідних кроків у цьому питанні.

"Безумовно, важливо, хто моніторить і хто бере на себе відповідальність. Чекаємо на відповідь від Сполучених Штатів Америки", – додав Зеленський.

Передісторія: