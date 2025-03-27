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Зеленский: Механизма мониторинга ударов по энергетике пока нет

Иван ДьяконовЧетверг, 27 марта 2025, 00:59
Зеленский: Механизма мониторинга ударов по энергетике пока нет
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока технические команды еще не определили механизм мониторинга выполнения Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому точно оценить соблюдение этих соглашений пока невозможно.

Источник: Зеленский в интервью Eurovision News

Детали: По словам Зеленского, по состоянию на сейчас не существует четкого механизма контроля за тем, придерживается ли Россия договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. 

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Он отметил, что минувшей ночью удары по энергетике не зафиксированы, однако российские войска продолжили обстрелы других гражданских объектов, использовав более 100 дронов.

Прямая речь: "Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику, но были удары по другой гражданской инфраструктуре. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов, но мы должны быть честными - ударов по энергетике этой ночью не было, и Украина не отвечала по энергетике также".

Детали: Президент подчеркнул, что России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга. 

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Прямая речь: "Это случайность или нет – неизвестно, потому что россиянам никто не верит. Им просто нельзя верить. Поэтому надо было договариваться сразу, чтобы не бить по любой гражданской инфраструктуре – это легче мониторить.

Детали: Он также отметил, что Украина ожидает от США соответствующих шагов в этом вопросе.

"Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем ответа от Соединенных Штатов Америки", – добавил Зеленский.

Предыстория:

  • Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Зеленскийроссийско-украинская война
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