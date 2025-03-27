Рубіо: Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Джерело: Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом

Деталі: За словами держсекретаря США, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.

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Пряма мова: "Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість".

Деталі: Держсекретар також зазначив, що сам факт обговорення припинення вогню є позитивним сигналом.

"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – підкреслив Рубіо.

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