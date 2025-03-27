Рубио: Россия требует снятия санкций в обмен на прекращение огня
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.
Источник: Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом
Детали: По словам госсекретаря США, Москва во время переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выдвинула условия по прекращению ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.
Прямая речь: "Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен".
Детали: Госсекретарь также отметил, что сам факт обсуждения прекращения огня является позитивным сигналом.
"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, то ли энергетического, то ли, возможно, в Черном море", – подчеркнул Рубио.
Предыстория:
- Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, что было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент технические команды еще не определили механизм мониторинга выполнения Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому точно оценить соблюдение этих соглашений пока невозможно.