Рубио: Россия требует снятия санкций в обмен на прекращение огня

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Источник: Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом

Детали: По словам госсекретаря США, Москва во время переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выдвинула условия по прекращению ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.

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Прямая речь: "Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен".

Детали: Госсекретарь также отметил, что сам факт обсуждения прекращения огня является позитивным сигналом.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, то ли энергетического, то ли, возможно, в Черном море", – подчеркнул Рубио.

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