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Зеленський: "Віткофф дуже часто цитує кремлівські наративи", вони не наближають мир

Іван Д'яконовЧетвер, 27 березня 2025, 03:10
Зеленський: Віткофф дуже часто цитує кремлівські наративи, вони не наближають мир
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів. За словами Зеленського, такі заяви лише послаблюють тиск на Росію та ускладнюють досягнення миру.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Eurovision News

Пряма мова: "Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити".

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Деталі: Зеленський також акцентував на необхідності чіткої і рішучої позиції США в підтримці України. 

"Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині – це посередині, а не ближче до Кремля", – наголосив він.

Передісторія: 

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  • Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.
  • У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.
  • У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.
  • А у Верховній Раді України зажадали усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.
  • На тлі суперечливих заяв посланця президента США Стіва Віткоффа щодо України президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень держави-агресора з часом зникне.

СШАЗеленський
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