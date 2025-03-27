Зеленський: "Віткофф дуже часто цитує кремлівські наративи", вони не наближають мир

Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів. За словами Зеленського, такі заяви лише послаблюють тиск на Росію та ускладнюють досягнення миру.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Eurovision News

Пряма мова: "Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити".

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Деталі: Зеленський також акцентував на необхідності чіткої і рішучої позиції США в підтримці України.

"Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині – це посередині, а не ближче до Кремля", – наголосив він.

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