Зеленский: "Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы", они не приближают мир

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По словам Зеленского, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.

Источник: Зеленский в интервью Eurovision News

Прямая речь: "Я считаю, что Виткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать".

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Детали: Зеленский также акцентировал на необходимости четкой и решительной позиции США в поддержке Украины.

"Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", – подчеркнул он.

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