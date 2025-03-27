Зеленский: "Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы", они не приближают мир
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По словам Зеленского, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.
Источник: Зеленский в интервью Eurovision News
Прямая речь: "Я считаю, что Виткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать".
Детали: Зеленский также акцентировал на необходимости четкой и решительной позиции США в поддержке Украины.
"Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", – подчеркнул он.
Предыстория:
- Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.
- В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.
- В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.
- А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.
- На фоне противоречивых заявлений посланника президента США Стива Уиткоффа по Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду, что доверие Вашингтона к утверждениям государства-агрессора со временем исчезнет.