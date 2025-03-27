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Зеленский: "Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы", они не приближают мир

Иван ДьяконовЧетверг, 27 марта 2025, 03:10
Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа за частое цитирование кремлевских нарративов. По словам Зеленского, такие заявления лишь ослабляют давление на Россию и затрудняют достижение мира.

Источник: Зеленский в интервью Eurovision News

Прямая речь: "Я считаю, что Виткофф, действительно, очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию. Мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле. Мы стараемся это делать".

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Детали: Зеленский также акцентировал на необходимости четкой и решительной позиции США в поддержке Украины. 

"Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если сегодня Америка выбрала тактику быть посередине, то посередине - это посередине, а не ближе к Кремлю", – подчеркнул он.

Предыстория: 

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  • Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.
  • В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.
  • В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.
  • А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.
  • На фоне противоречивых заявлений посланника президента США Стива Уиткоффа по Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду, что доверие Вашингтона к утверждениям государства-агрессора со временем исчезнет.

СШАЗеленский
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