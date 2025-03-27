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Генштаб порахував збитки ворога від ураження аеродрому "Енгельс-2": РФ втратила 96 крилатих ракет

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 березня 2025, 08:06
Генштаб порахував збитки ворога від ураження аеродрому Енгельс-2: РФ втратила 96 крилатих ракет
скриншот з російських пабліків

Внаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.  Зокрема, і внаслідок вторинної детонації".

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Деталі: За підрахунками українських військових, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.

Передісторія:

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  • Аеродром "Енгельс-2"у Саратовській області РФ є ключовою базою російської стратегічної авіації. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщено склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.
  • Вибухи на аеродромі в ніч на 20 березня стали результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
  • Британська розвідка вважає атаку українських Сил оборони на російську авіабазу "Енгельс-2" у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по Росії цього року.

безпілотникивійнаРосія
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