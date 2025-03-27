Генштаб порахував збитки ворога від ураження аеродрому "Енгельс-2": РФ втратила 96 крилатих ракет

Внаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації".

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Деталі: За підрахунками українських військових, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.

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