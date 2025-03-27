Генштаб порахував збитки ворога від ураження аеродрому "Енгельс-2": РФ втратила 96 крилатих ракет
Внаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації".
Деталі: За підрахунками українських військових, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року.
Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.
Передісторія:
- Аеродром "Енгельс-2"у Саратовській області РФ є ключовою базою російської стратегічної авіації. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщено склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.
- Вибухи на аеродромі в ніч на 20 березня стали результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- Британська розвідка вважає атаку українських Сил оборони на російську авіабазу "Енгельс-2" у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по Росії цього року.