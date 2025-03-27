Генштаб посчитал убытки врага от поражения аэродрома "Энгельс-2": РФ потеряла 96 крылатых ракет
В результате удара Сил обороны Украины по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" 20 марта враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации".
Детали: По подсчетам украинских военных, указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.
Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия.
Предыстория:
- Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ является ключевой базой российской стратегической авиации. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
- Взрывы на аэродроме в ночь на 20 марта стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ.
- Британская разведка считает атаку украинских Сил обороны на российскую авиабазу "Энгельс-2" в ночь на 20 марта наиболее успешным ударом по России в этом году.