Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Генштаб посчитал убытки врага от поражения аэродрома "Энгельс-2": РФ потеряла 96 крылатых ракет

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 марта 2025, 08:06
Генштаб посчитал убытки врага от поражения аэродрома Энгельс-2: РФ потеряла 96 крылатых ракет
скриншот из российских пабликов

В результате удара Сил обороны Украины по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" 20 марта враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.  В частности, и в результате вторичной детонации".

Реклама:

Детали: По подсчетам украинских военных, указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ является ключевой базой российской стратегической авиации. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также размещены склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
  • Взрывы на аэродроме в ночь на 20 марта стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ.
  • Британская разведка считает атаку украинских Сил обороны на российскую авиабазу "Энгельс-2" в ночь на 20 марта наиболее успешным ударом по России в этом году.

беспилотникивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
беспилотники
Атака на Днепр: 3 пострадавших, повреждены предприятия, многоэтажки и более 60 авто
Северная Корея показала свои новые разведывательные и боевые беспилотники
Повторный удар БпЛА по Конотопу: враг атаковал место, где работали спасатели
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: