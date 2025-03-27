Генштаб посчитал убытки врага от поражения аэродрома "Энгельс-2": РФ потеряла 96 крылатых ракет

В результате удара Сил обороны Украины по российскому военному аэродрому "Энгельс-2" 20 марта враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации".

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Детали: По подсчетам украинских военных, указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия.

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