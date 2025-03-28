Атака дронів на Полтавщині спричинила пожежу в 2500 м.кв

Через атаку ворожих безпілотників на Полтавщині сталися загоряння загальною площею 2500 кв.м.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут

Дослівно: "Ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.

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Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м".

Деталі: Глава ОВА повідомив, що станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах було ліквідовано, без постраждалих.

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Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

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