Атака дронів на Полтавщині спричинила пожежу в 2500 м.кв
П'ятниця, 28 березня 2025, 07:08
Через атаку ворожих безпілотників на Полтавщині сталися загоряння загальною площею 2500 кв.м.
Джерело: голова ОВА Володимир Когут
Дослівно: "Ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.
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Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.
Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м".
Деталі: Глава ОВА повідомив, що станом на 4:00 пожежі на всіх обʼєктах було ліквідовано, без постраждалих.
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Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.
Нагадаємо:
- Увечері 27 березня російська армія атакувала Полтаву безпілотниками, унаслідок цього в деяких мікрорайонах міста відсутнє електропостачання. Відомо про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади.
- Російські війська били на Полтавщині по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.