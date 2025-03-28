Атака дронов на Полтавщине вызвала пожар в 2500 м.кв.

Из-за атаки вражеских беспилотников на Полтавщине произошли возгорания общей площадью 2500 кв.м.

Источник: председатель ОВА Владимир Когут

Дословно: "Враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО.

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В результате попаданий и падения обломков на 6 различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.

В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м".

Детали: Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 4:00 пожары на всех объектах были ликвидированы, без пострадавших.

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Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Напомним: