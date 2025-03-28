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Атака дронов на Полтавщине вызвала пожар в 2500 м.кв.

Алена МазуренкоПятница, 28 марта 2025, 07:08
Атака дронов на Полтавщине вызвала пожар в 2500 м.кв.
фото: Когут в Telegram

Из-за атаки вражеских беспилотников на Полтавщине произошли возгорания общей площадью 2500 кв.м.

Источник: председатель ОВА Владимир Когут

Дословно: "Враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО.

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В результате попаданий и падения обломков на 6 различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.

В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м".

Детали: Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 4:00 пожары на всех объектах были ликвидированы, без пострадавших.

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Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

 
 
 

Напомним:

  • Вечером 27 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками, в результате чего в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение. Известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.
  • Российские войска били на Полтавщине по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

Полтавская областьПВОбеспилотники
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