Атака дронов на Полтавщине вызвала пожар в 2500 м.кв.
Из-за атаки вражеских беспилотников на Полтавщине произошли возгорания общей площадью 2500 кв.м.
Источник: председатель ОВА Владимир Когут
Дословно: "Враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО.
В результате попаданий и падения обломков на 6 различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.
В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 кв. м".
Детали: Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 4:00 пожары на всех объектах были ликвидированы, без пострадавших.
Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГСЧС.
Напомним:
- Вечером 27 марта российская армия атаковала Полтаву беспилотниками, в результате чего в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение. Известно о повреждении складских помещений одного из предприятий в пределах Полтавской общины.
- Российские войска били на Полтавщине по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.