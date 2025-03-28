У Краснопіллі на Сумщині залишається 150 людей, РФ зруйнувала майже всю інфраструктуру

У селищі Краснопілля Сумської області, яке потерпає від російських обстрілів, залишилося близько 150 людей, всіх дітей з селища і громади вже евакуювали.

Джерело: секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Люди практично всі виїхали. Зараз на території селища Краснопілля залишається дуже мало людей – це в основному люди похилого віку, які або не бажають зараз виїздити, або кажуть, що будуть виїжджати але трошки пізніше. Близько 150 осіб (залишається у селищі – ред.). Це саме Краснопілля. Далі є у нас населені пункти, в яких оголошена евакуація, це в основному в 5-кілометровій зоні, які практично пусті, але є і такі, де залишаються люди. Десь проживає 18 осіб, в іншому 15. Є такі населені пункти, де більше, де є 90 осіб, де є 200, але вони є".

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Деталі: Секретарка Краснопільської селищної ради підтверджує, що за останній тиждень обстрілів побільшало. І повідомила, що місцева влада евакуювалася, але продовжує працювати у форматі чергування.

"Селищна рада вже також пошкоджена вже не один раз. У нас адмінприміщення селищної ради стоїть без вікон, без дверей, працювати там фактично неможливо. У нас там відбуваються чергування. Обовʼязково наша присутність там є, але адміністративне приміщення для того, щоб продовжувати надавати послуги, ми перенесли в інший населений пункт", – розповіла вона.

Чиновниця додала, що внаслідок інтенсивних російських обстрілів у населеному пункті спостерігаються масштабні руйнування.

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Пряма мова: "Звісно, в нас були і руйнування до цього, але інтенсивність обстрілів не така була. Вона значно підвищилася десь у ці дні… Дуже багато побито житлових будинків. Є такі, що повністю зруйновані, а такі, що пошкоджені, їх ми рахуємо вже навіть не десятками, а сотнями… В Краснопіллі не працює жоден магазин, у нас не працюють аптеки, у нас практично не працює нічого, у нас було відсутнє світло, воду наше комунальне підприємство подавали там зранку трошки через засоби аварійного живлення. Також відсутнє газопостачання, але говоримо і хочемо відновлювати. Але як це все вийде в звʼязку і з безпековою ситуацією, тому що обстріли у нас не вщухають, це, звісно, дуже важко буде".

Що передувало: Останніми днями на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також на територію області активно проникають російські ДРГ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву української оборони, витіснення ЗСУ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Сирський водночас наголосив, що Силам оборони вдається утримувати "санітарну зону" на території Курської області, блокуючи просування противника на північному кордоні Сумської області.