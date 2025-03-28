В Краснополье на Сумщине остается 150 человек, РФ разрушила почти всю инфраструктуру

В поселке Краснополье Сумской области, который страдает от российских обстрелов, осталось около 150 человек, всех детей из поселка и общины уже эвакуировали.

Источник: секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Люди практически все выехали. Сейчас на территории поселка Краснополье остается очень мало людей - это в основном пожилые люди, которые либо не желают сейчас выезжать, или говорят, что будут выезжать, но немножко позже. Около 150 человек (остается в поселке - ред.). Это именно Краснополье. Далее есть у нас населенные пункты, в которых объявлена эвакуация, это в основном в 5-километровой зоне, которые практически пустые, но есть и такие, где остаются люди. Где-то проживает 18 человек, в другом 15. Есть такие населенные пункты, где больше, где есть 90 человек, где есть 200, но они есть".

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Детали: Секретарь Краснопольского поселкового совета подтверждает, что за последнюю неделю обстрелов стало больше. И сообщила, что местные власти эвакуировались, но продолжают работать в формате дежурства.

"Поселковый совет уже также поврежден уже не один раз. У нас админпомещение поселкового совета стоит без окон, без дверей, работать там фактически невозможно. У нас там проходят дежурства. Обязательно наше присутствие там есть, но административное помещение для того, чтобы продолжать оказывать услуги, мы перенесли в другой населенный пункт", - рассказала она.

Чиновница добавила, что в результате интенсивных российских обстрелов в населенном пункте наблюдаются масштабные разрушения.

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Прямая речь: "Конечно, у нас были и разрушения до этого, но интенсивность обстрелов не такая была. Она значительно повысилась где-то в эти дни... Очень много побито жилых домов. Есть такие, которые полностью разрушены, а такие, которые повреждены, их мы считаем уже даже не десятками, а сотнями... В Краснополье не работает ни один магазин, у нас не работают аптеки, у нас практически не работает ничего, у нас отсутствовал свет, воду наше коммунальное предприятие подавали там утром немножко через средства аварийного питания. Также отсутствует газоснабжение, но говорим и хотим восстанавливать. Но как это все получится в связи и с ситуацией с безопасностью, потому что обстрелы у нас не утихают, это, конечно, очень тяжело будет".

Что предшествовало: В последние дни на Сумщине увеличилось количество ударов по приграничье с авиации. Также на территорию области активно проникают российские ДРГ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва украинской обороны, вытеснения ВСУ с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Сырский одновременно отметил, что Силам обороны удается удерживать "санитарную зону" на территории Курской области, блокируя продвижение противника на северной границе Сумской области.