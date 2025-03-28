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До Голосіївського ТЦК у Києві приїхала поліція: кажуть, перевіряли підозріле авто

Ірина БалачукП'ятниця, 28 березня 2025, 14:11
До Голосіївського ТЦК у Києві приїхала поліція: кажуть, перевіряли підозріле авто
Фото ілюстративне з Facebook поліції

До будівлі Голосіївського ТЦК у Києві приїхали правоохоронці – вони перевіряли автомобіль, який викликав підозру.

Джерело: місцеві Telegram-канали, поліція Києва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Вдень в Telegram-каналах з’явилася інформація, що правоохоронці оточили Голосіївський ТЦК і перекрили дорогу.

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У поліції УП повідомили, що перевіряли підозріле авто, яке тривалий час було припарковане поблизу будівлі ТЦК.

"На місце прибули наряди поліції. У ході перевірки будь-який небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено", – зазначили в поліції.

Там додали, що наразі правоохоронці продовжують спілкуватися з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група.

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Передісторія:

КиївполіціяТЦК
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