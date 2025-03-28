К Голосеевскому ТЦК в Киеве приехала полиция: говорят, проверяли подозрительное авто

К зданию Голосеевского ТЦК в Киеве приехали правоохранители – они проверяли автомобиль, который вызывал подозрение.

Источник: местные Telegram-каналы, полиция Киева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Днем в Telegram-каналах появилась информация, что правоохранители окружили Голосеевский ТЦК и перекрыли дорогу.

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В полиции УП сообщили, что проверяли подозрительное авто, которое длительное время было припарковано возле здания ТЦК.

"На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено", – отметили в полиции.

Там добавили, что сейчас правоохранители продолжают общаться с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа.

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