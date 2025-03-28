К Голосеевскому ТЦК в Киеве приехала полиция: говорят, проверяли подозрительное авто
Пятница, 28 марта 2025, 14:11
К зданию Голосеевского ТЦК в Киеве приехали правоохранители – они проверяли автомобиль, который вызывал подозрение.
Источник: местные Telegram-каналы, полиция Киева в комментарии "Украинской правде"
Детали: Днем в Telegram-каналах появилась информация, что правоохранители окружили Голосеевский ТЦК и перекрыли дорогу.
Реклама:
В полиции УП сообщили, что проверяли подозрительное авто, которое длительное время было припарковано возле здания ТЦК.
"На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено", – отметили в полиции.
Там добавили, что сейчас правоохранители продолжают общаться с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Как известно, в последнее время в Украине участились случаи взрывов вблизи или в зданиях ТЦК и полиции.
- По данным правоохранителей, российские спецслужбы вербуют украинцев для совершения терактов, а затем дистанционно подрывают своих же агентов.