У Кременчуцькому ТЦК помер військовозобов’язаний: медики кажуть – серцева недостатність

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП 2 березня раптово помер військовозобов’язаний чоловік 1977 року народження. За даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування всіх обставин.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру".

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Деталі: Повідомляється, що близько 17:40 стан здоров’я чоловіка погіршився: він зблід і втратив свідомість. Працівники ТЦК викликали "швидку" та реанімобіль, однак о 18:30 констатували його смерть.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами, порушень в роботі ТЦК не виявили, також тілесних ушкоджень у померлого немає.

За даними медиків чоловік помер від гострої серцевої недостатності. Також керівництво ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

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