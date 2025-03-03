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У Кременчуцькому ТЦК помер військовозобов’язаний: медики кажуть – серцева недостатність

Анастасія ПроцПонеділок, 3 березня 2025, 12:13
У Кременчуцькому ТЦК помер військовозобов’язаний: медики кажуть – серцева недостатність
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: АРМІЯ ІНФОРМ

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП 2 березня раптово помер військовозобов’язаний чоловік 1977 року народження. За даними медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування всіх обставин.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП 

Дослівно: "Близько 10 години 20 хвилин 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру".

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Деталі: Повідомляється, що близько 17:40 стан здоров’я чоловіка погіршився: він зблід і втратив свідомість. Працівники ТЦК викликали "швидку" та реанімобіль, однак о 18:30 констатували його смерть.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. За попередніми результатами, порушень в роботі ТЦК не виявили, також тілесних ушкоджень у померлого немає.

За даними медиків чоловік помер від гострої серцевої недостатності. Також керівництво ТЦК призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

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Передісторія:

  • У жовтні У Полтавській області в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних виявили мертвого чоловіка, в ОТЦК заявили, що чоловік сам покінчив з життям. 
  • 5 червня у Житомирському ТЦК повідомили про смерть чоловіка, якого доставили для проходження ВЛК 28 травня. ЗМІ писали, що чоловік потрапив у лікарню з множинними травмами, в стані коми і помер, не приходячи до тями. В ОТЦК заявили, що чоловік помер через "самокаліцтво" після епілептичного нападу. 
  • 24 травня в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті помер військовозобов'язаний.
  • 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.
  • 23 квітня Закарпатський обласний ТЦК повідомив про смерть військовозобов’язаного, якого везли у навчальний центр. За цим фактом призначали службову перевірку.
  • У березні стало відомо, що ТЦК на Закарпатті перевіряють через спробу самогубства хлопця.

ТЦКПолтавська область
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