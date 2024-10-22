У Полтаві у пункті збору знайшли повішеним військовозобов’язаного: в ОТЦК кажуть – суїцид

У Полтавській області в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних виявили мертвого чоловіка, в ОТЦК кажуть – він сам покінчив з життям.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook, начальник відділу комунікації Полтавської поліції Юрій Сулаєв у коментарі "Українській правді"

Дослівно ОТЦК: "21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії".

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Деталі: Повідомляється, що чоловіка до пункту попереднього збору доставила поліція, бо він перебував у розшуку.

В ОТЦК кажуть, що він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тому там склали акт відмови і готували повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 ККУ (ухилення від призову).

В ОТЦК кажуть, що чоловік у минулому році вже був засуджений за даною статтею до 3 років в’язниці з випробувальним терміном 1 рік, який завершився у вересні цього року.

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"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи. За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування", – запевнили в Полтавському ОТЦК.

Доповнено: В обласній поліції "Українській правді" повідомили, що надзвичайна подія сталася у Полтаві. Чоловіка, 1976 року народження, знайшли повішеним.

Пряма мова речника поліції Юрія Сулаєва: "Такий факт дійсно зареєстрований. Це сталося у ТЦК у місті Полтава. За даним фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ. У рамках цього провадження з’ясовуються усі обставини і причини того, що сталося".

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