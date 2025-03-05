У "Дії" запрацює дозвіл на зброю – Федоров

Незабаром "Дії" з’явиться послуга "Дозвіл на зброю" – бета-тестування уже добігає кінця, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву міністра на брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага"

Пряма мова Федорова: "Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті".

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Деталі: За його словами, це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо – у застосунку також можна буде отримати відповідний документ, щоб пред’являти за потреби.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", – сказав міністр і додав, що послуга буде доступна для всіх українців.

Варто зазначити, що невдовзі після запуску МВС Єдиного реєстру зброї у 2023 році повідомлялось, що дозвіл на зброю уже тоді, у 2023 році, можна було отримати в "Дії".

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Сторінка "Отримання дозволу на зброю" працює в "Дії" з 2023 року. Вона активна досі.

"Українська правда" надіслала запит до Мінцифри, щоб отримати коментарі щодо старої і нової послуги, які стосуються дозволів на зброю.

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