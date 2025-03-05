У "Дії" запрацює дозвіл на зброю – Федоров
Незабаром "Дії" з’явиться послуга "Дозвіл на зброю" – бета-тестування уже добігає кінця, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву міністра на брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага"
Пряма мова Федорова: "Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті".
Деталі: За його словами, це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання в "Дії" заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо – у застосунку також можна буде отримати відповідний документ, щоб пред’являти за потреби.
"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", – сказав міністр і додав, що послуга буде доступна для всіх українців.
Варто зазначити, що невдовзі після запуску МВС Єдиного реєстру зброї у 2023 році повідомлялось, що дозвіл на зброю уже тоді, у 2023 році, можна було отримати в "Дії".
Сторінка "Отримання дозволу на зброю" працює в "Дії" з 2023 року. Вона активна досі.
"Українська правда" надіслала запит до Мінцифри, щоб отримати коментарі щодо старої і нової послуги, які стосуються дозволів на зброю.
Передісторія:
- 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Українці отримали можливість отримати дозвіл на зброю без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї. Тоді ж повідомлялось, що отримання дозволу на зброю також можливе в Дії.
- Згідно з даними Національної поліції, в Україні станом на кінець жовтня 2024 року було зареєстровано понад 1 мільйон 400 тисяч одиниць зброї.
- У серпні 2024 року заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий заявив, що в українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.