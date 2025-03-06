Залужний: Не тільки Росія і Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США
Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США.
Джерело: Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), цитує The Times, колонка генерала на УП
Пряма мова, цитована британським виданням: "Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США".
Деталі: Видання зазначає: Залужний також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою.
Оновлено: Після виходу новини з УП зв'язався Залужний і дав точну цитату зі свого виступу.
Пряма мова Залужного: "Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують".
З повним текстом промови Залужного можна ознайомитися на сайті УП – "Старий світовий порядок зруйновано. Нова архітектура Європейської безпеки без України неможлива"
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Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США
Передісторія:
- 28 лютого президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп, а також віцепрезидент США Джей Ді Венс посперечалися в Білому домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні. Перед цим Трамп також заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.
- Трамп після суперечки Зеленським у Білому домі заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".
- 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.
- Крім того, США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.
- Пізніше радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що наразі триває підготовка до нового раунду перемовин між Америкою і Україною.