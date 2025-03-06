Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Залужний: Не тільки Росія і Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 13:24
Залужний: Не тільки Росія і Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США
Валерій Залужний. фото Getty Images

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США.

Джерело: Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), цитує The Times, колонка генерала на УП

Пряма мова, цитована британським виданням: "Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає: Залужний також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою.

Оновлено: Після виходу новини з УП зв'язався Залужний і дав точну цитату зі свого виступу.

Пряма мова Залужного: "Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують".

РЕКЛАМА:

З повним текстом промови Залужного можна ознайомитися на сайті УП – "Старий світовий порядок зруйновано. Нова архітектура Європейської безпеки без України неможлива"

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою

Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США

Передісторія:

ЗалужнийСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
Залужний
Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
Путін: Рейтинг Зеленського вдвічі нижчий, ніж у Залужного
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: