Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний каже, що не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США.

Джерело: Залужний під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), цитує The Times, колонка генерала на УП

Пряма мова, цитована британським виданням: "Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США".

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Деталі: Видання зазначає: Залужний також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде за Європою.

Оновлено: Після виходу новини з УП зв'язався Залужний і дав точну цитату зі свого виступу.

Пряма мова Залужного: "Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують".

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З повним текстом промови Залужного можна ознайомитися на сайті УП – "Старий світовий порядок зруйновано. Нова архітектура Європейської безпеки без України неможлива"

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