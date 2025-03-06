Москалькова стверджує, що журналістка Рощина не була під жодним процесуальним статусом у РФ
Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова стверджує, що українська журналістка Вікторія Рощина під жодним процесуальним статусом у РФ не перебувала. Жодних деталей щодо передачі її тіла наразі немає.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на коментар народного депутата, голови Комітету ВР з питань свободи слова Ярослава Юрчишина
Пряма мова Юрчишина: "Жодних деталей щодо передачі тіла української журналістки Вікторії Рощиної наразі немає. Росія кілька разів неофіційно, оскільки офіційної комунікації немає, погоджувалась передати, і кожного разу в кінцевому варіанті тіла Вікторії не було. Ми це розглядаємо як додатковий елемент тортур над родичами, оскільки Росія ані на звернення української влади, ані на звернення родини, на звернення міжнародних організацій не підтвердила ту інформацію, яка раніше надавалася батькові Вікторії".
Деталі: Юрчишин зазначив, що Москалькова за зверненням української сторони щодо місця утримання Вікторії сказала, що така людина під жодним процесуальним статусом не перебувала.
За словами голови парламентського комітету, відповідні слова російської омбудсменки можна трактувати по-різному, наприклад, як те, що Вікторія перебувала у російському ув’язненні як заручниця.
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In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Передісторія:
- Щоб потрапити на окуповану територію для майбутнього матеріалу, Вікторія Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня 2023 року. Вона планувала через Росію дістатися окупованого сходу України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.
- Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.