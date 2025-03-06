Москалькова стверджує, що журналістка Рощина не була під жодним процесуальним статусом у РФ

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова стверджує, що українська журналістка Вікторія Рощина під жодним процесуальним статусом у РФ не перебувала. Жодних деталей щодо передачі її тіла наразі немає.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на коментар народного депутата, голови Комітету ВР з питань свободи слова Ярослава Юрчишина

Пряма мова Юрчишина: "Жодних деталей щодо передачі тіла української журналістки Вікторії Рощиної наразі немає. Росія кілька разів неофіційно, оскільки офіційної комунікації немає, погоджувалась передати, і кожного разу в кінцевому варіанті тіла Вікторії не було. Ми це розглядаємо як додатковий елемент тортур над родичами, оскільки Росія ані на звернення української влади, ані на звернення родини, на звернення міжнародних організацій не підтвердила ту інформацію, яка раніше надавалася батькові Вікторії".

Реклама:

Деталі: Юрчишин зазначив, що Москалькова за зверненням української сторони щодо місця утримання Вікторії сказала, що така людина під жодним процесуальним статусом не перебувала.

За словами голови парламентського комітету, відповідні слова російської омбудсменки можна трактувати по-різному, наприклад, як те, що Вікторія перебувала у російському ув’язненні як заручниця.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

РЕКЛАМА:

In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

Передісторія: