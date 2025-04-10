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Після невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 11:56
Після невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар
Насіров у суді 10 квітня 2025 року. фото - Станіслава Свирида, «Суспільне»

Вищий антикорупційний суд продовжив до 10 червня запобіжний захід у вигляді обов’язків, покладених на екскерівника Держфіскальної служби Романа Насірова, в справі про отримання хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Джерело: трансляція судового засідання

Деталі: Як свідчить трансляція з засідання суду, після невдалої мобілізації до лав ЗСУ, Насіров з’явився до суду особисто.

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Суд задовільнив клопотання прокурора про продовження строку дії обов’язків Насірову на 2 місяці. Насіров не повинен залишати межі Київської області, спілкуватись із іншими фігурантами, має носити електронний засіб контролю, з’являтись до суду та здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Оголошення повного тексту ухвали суду відбудеться 15 квітня.

Передісторія:

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  • Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.
  • Крім того, колишнього голову ДФС звинувачують у причетності до "газової справи" екснардепа Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати  за користування надрами. Ця справа знаходиться на етапі судових дебатів.
  • 9 квітня стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ "за крок до вироку" в "газовій справі". Повідомлялося також, що ексглава ДФС служитиме у військовій частині сапером
  • Водночас в ніч на 10 квітня Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.

Насіров
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