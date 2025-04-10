Після невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар

Вищий антикорупційний суд продовжив до 10 червня запобіжний захід у вигляді обов’язків, покладених на екскерівника Держфіскальної служби Романа Насірова, в справі про отримання хабаря у 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Джерело: трансляція судового засідання

Деталі: Як свідчить трансляція з засідання суду, після невдалої мобілізації до лав ЗСУ, Насіров з’явився до суду особисто.

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Суд задовільнив клопотання прокурора про продовження строку дії обов’язків Насірову на 2 місяці. Насіров не повинен залишати межі Київської області, спілкуватись із іншими фігурантами, має носити електронний засіб контролю, з’являтись до суду та здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Оголошення повного тексту ухвали суду відбудеться 15 квітня.

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