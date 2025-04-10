После неудачной мобилизации Насиров явился в суд по делу о рекордной взятке

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 июня обязанности, возложенные на экс-руководителя Госфискальной службы Романа Насирова, в деле о получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Источник: трансляция судебного заседания

Детали: Как свидетельствует трансляция с заседания суда, после неудачной мобилизации в ряды ВСУ, Насиров явился в суд лично.

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Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей Насирову на 2 месяца. Насиров не должен покидать пределы Киевской области, общаться с другими фигурантами, должен носить электронное средство контроля, являться в суд и сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу.

Объявление полного текста постановления состоится 15 апреля.

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