После неудачной мобилизации Насиров явился в суд по делу о рекордной взятке
Высший антикоррупционный суд продлил до 10 июня обязанности, возложенные на экс-руководителя Госфискальной службы Романа Насирова, в деле о получении взятки в 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
Источник: трансляция судебного заседания
Детали: Как свидетельствует трансляция с заседания суда, после неудачной мобилизации в ряды ВСУ, Насиров явился в суд лично.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей Насирову на 2 месяца. Насиров не должен покидать пределы Киевской области, общаться с другими фигурантами, должен носить электронное средство контроля, являться в суд и сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу.
Объявление полного текста постановления состоится 15 апреля.
Предыстория:
- Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.
- Кроме того, бывшего главу ГФС обвиняют в причастности к "газовому делу" экс-нардепа Онищенко, в котором он с соратником, по мнению обвинения, дал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Это дело находится на этапе судебных дебатов.
- 9 апреля стало известно, что Насиров мобилизовался в ВСУ "за шаг до приговора" в "газовом деле". Сообщалось также, что экс-глава ГФС будет служить в воинской части сапером.
- В то же время в ночь на 10 апреля Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.