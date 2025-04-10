Миколаївські морпіхи розібралися з багі-штурмом ворога в прикордонні Сумщини

Миколаївські морпіхи поділилися кадрами відбиття чергової спроби ворога закріпитися в укриттях у прикордонні Сумської області.

Джерело: відео 36 ОБрМП імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді

Деталі: Днями в районі населеного пункту Басівка на Сумщині штурмові групи збройних сил РФ здійснили спробу штурму з метою закріплення в укриттях.

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Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів, по противнику було завдано вогневого ураження.

За підтвердженими даними, втрати противника склали: 2 квадроцикли, 2 військовослужбовці РФ – ліквідовано, 12 – зазнали поранень.

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Що передувало: Міноборони РФ 6 квітня заявило про захоплення села Басівка на Сумщині, однак Держприкордонслужба України і джерела УП не підтвердили цю інформацію. За словами двох співрозмовників УП з різних підрозділів Сил оборони, село Басівка було стерте російськими КАБами і перебуває в "сірій зоні".

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