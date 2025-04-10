Николаевские морпехи разобрались с багги-штурмом врага в приграничье Сумщины

Николаевские морпехи поделились кадрами отражения очередной попытки врага закрепиться в укрытиях в приграничье Сумской области.

Источник: видео 36 ОБрМП имени Белинского, собеседник "Украинской правды" в бригаде

Детали: На днях в районе населенного пункта Басовка Сумской области штурмовые группы вооруженных сил РФ предприняли попытку штурма с целью закрепления в укрытиях.

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Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, по противнику было нанесено огневое поражение.

По подтвержденным данным, потери противника составили: 2 квадроцикла, 2 военнослужащих РФ – ликвидированы, 12 – получили ранения.

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Что предшествовало: Минобороны РФ 6 апреля заявило о захвате села Басовка в Сумской области, однако Госпогранслужба Украины и источники УП не подтвердили эту информацию. По словам двух собеседников УП из разных подразделений Сил обороны, село Басовка было стерто российскими КАБами и находится в "серой зоне".

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