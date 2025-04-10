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"З суду в ЗСУ": 48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися в армію

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 16:49
З суду в ЗСУ: 48 фігурантів справ про корупцію мобілізувалися в армію
ілюстративне фото Unsplash

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 48 фігурантів справ щодо корупції вирішили добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ після направлення до суду обвинувальних актів стосовно них.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "На жаль, мобілізація обвинувачених у справах САП та НАБУ стала одним з актуальних та популярних методів уникнення кримінальної відповідальності. Наразі 48 осіб саме після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ. У зв’язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання".

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Що передувало: 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової" справи колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил на етапі судових дебатів.

Інформаційне агентство "Укрінформ" повідомило, що обвинуваченого призначили у військову частину сапером.

Водночас вночі Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і скасування наказу про його мобілізацію.

Антикорупційна прокуратурамобілізаціясуд
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