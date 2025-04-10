"Из суда в ВСУ": 48 фигурантов дел о коррупции мобилизовались в армию

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 48 фигурантов дел о коррупции решили добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ после направления в суд обвинительных актов в отношении них.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "К сожалению, мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности. Сейчас 48 человек именно после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ. В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избежания наказания".

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Что предшествовало: 9 апреля стало известно, что фигурант "газового" дела бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров добровольно мобилизовался в Вооруженные силы на этапе судебных дебатов.

Информационное агентство "Укринформ" сообщило, что обвиняемого назначили в военную часть сапером.

В то же время ночью Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила о служебном расследовании по факту призыва на военную службу экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отмене приказа о его мобилизации.