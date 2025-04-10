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В ОП наголосили, що ніхто не диктуватиме Україні, якого розміру армія у неї має бути

Олександр ШумілінЧетвер, 10 квітня 2025, 18:45
В ОП наголосили, що ніхто не диктуватиме Україні, якого розміру армія у неї має бути
Фото з Facebook Паліси

Для України обмеження чисельності її збройних сил є червоною лінією в контексті переговорів про припинення війни із Росією.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю агентству Reuters

Пряма мова Паліси: "Це принципова позиція України - ніхто, а тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати".

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Деталі: За словами заступника керівника ОП добре підготовлені українські військові будуть найкращою гарантією безпеки Києва від нових російських атак, якщо і коли буде досягнуто перемир'я або мирної угоди.

"Я можу здогадуватися, чим керується Російська Федерація - можливо, вони хочуть підготуватися, щоб полегшити собі життя в майбутньому, але ні. Наше завдання - добре засвоїти уроки (минулого – ред.)", - сказав Паліса.

Також він розповів, що очікує активізації російських атак наприкінці цього місяця і в травні.

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Він вважає, що Росія зосередить свій наступ на східному місті Покровськ, але може також просуватися по східних фронтах біля Куп'янська і Лиману, а також по південно-східних фронтах біля Запоріжжя і Новопавлівки.

"Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку", - сказав він.

Передісторія:

  • Нещодавно Паліса заявив, що російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб у 2025 році.
  • У березні український президент Володимир Зеленський окреслив червоні лінії для України у потенційних мирних переговорах з Росією. "Не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, і щоби ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців", – підкреслив український президент. Він додав, що не хоче обговорювати з РФ, "якою має бути наша армія", або "проговорювати економічні гарантії безпеки, де головна гарантія – це ЄС".
  • Також про червоні лінії заявляв керівник ОП Андрій Єрмак: "Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими".

президентарміяросійсько-українська війна
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