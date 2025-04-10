В ОП отметили, что никто не будет диктовать Украине, какого размера армия ей нужна

Для Украины ограничение численности ее вооруженных сил является красной линией в контексте переговоров о прекращении войны с Россией.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью агентству Reuters

Прямая речь Палисы: "Это принципиальная позиция Украины - никто, а тем более страна-агрессор Россия, не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы она должна иметь".

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Детали: По словам заместителя руководителя ОП хорошо подготовленные украинские военные будут лучшей гарантией безопасности Киева от новых российских атак, если и когда будет достигнуто перемирие или мирное соглашение.

"Я могу догадываться, чем руководствуется Российская Федерация - возможно, они хотят подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь в будущем, но нет. Наша задача - хорошо усвоить уроки (прошлого - ред.)", - сказал Палиса.

Также он рассказал, что ожидает активизации российских атак в конце этого месяца и в мае.

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Он считает, что Россия сосредоточит свое наступление на восточном городе Покровск, но может также продвигаться по восточным фронтам возле Купянска и Лимана, а также по юго-восточным фронтам возле Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", - сказал он.

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