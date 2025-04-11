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Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні на $580 млн – Bloomberg

Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 06:38
Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні на $580 млн – Bloomberg
Ілюстративне фото: Getty Images

Велика Британія оголосила про спільний оборонний пакет допомоги Україні на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 580 мільйонів доларів США) з існуючих фондів фінансування.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно із заявою Міністерства оборони Великої Британії, пакет допомоги спрямований на фінансування "швидкої" доставки FPV-дронів "для атаки на цілі та скидання вибухівки на російські позиції". Крім того, кошти будуть використані для придбання радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання.

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Безпілотники, які будуть закуплені у британських та українських постачальників, вважаються особливо ефективними – за даними Британського Міноборони, на них припадає 60-70% пошкоджень, завданих російській техніці на території України.

"Робота країн, які зустрілися в п'ятницю під загальною назвою 'Контактна група з питань оборони України', життєво важлива для того, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна, щоб змусити його припинити цю жахливу війну", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, звертаючись до інших членів групи. 

"Ми не можемо ставити під загрозу мир, забуваючи про війну, і саме тому сьогоднішній великий пакет посилить підтримку України на фронті", – наголосив Гілі.

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Передісторія:

  • 10 квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що майже половину з траншу Європейського Союзу у 2,1 млрд євро, отриманого з прибутків від заморожених активів Росії, спрямують на закупівлі для українського оборонно-промислово комплексу за так званою "данською моделлю".
  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС повідомила, що у Європейській комісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні завдяки європейським країнам боєприпасів сягне 2 мільйонів.
  • Уряд Норвегії 4 квітня ухвалив рішення збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд), довівши загальний її річний обсяг до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
  • Наприкінці березня країни-партнери Коаліції дронів виділили 20 мільйонів євро на закупівлю тактичних розвідувальних БпЛА (ISR) для Сил оборони, які будуть доставлені протягом трьох місяців.

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