Велика Британія анонсувала пакет військової допомоги Україні на $580 млн – Bloomberg

Велика Британія оголосила про спільний оборонний пакет допомоги Україні на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 580 мільйонів доларів США) з існуючих фондів фінансування.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно із заявою Міністерства оборони Великої Британії, пакет допомоги спрямований на фінансування "швидкої" доставки FPV-дронів "для атаки на цілі та скидання вибухівки на російські позиції". Крім того, кошти будуть використані для придбання радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання.

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Безпілотники, які будуть закуплені у британських та українських постачальників, вважаються особливо ефективними – за даними Британського Міноборони, на них припадає 60-70% пошкоджень, завданих російській техніці на території України.

"Робота країн, які зустрілися в п'ятницю під загальною назвою 'Контактна група з питань оборони України', життєво важлива для того, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна, щоб змусити його припинити цю жахливу війну", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, звертаючись до інших членів групи.

"Ми не можемо ставити під загрозу мир, забуваючи про війну, і саме тому сьогоднішній великий пакет посилить підтримку України на фронті", – наголосив Гілі.

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