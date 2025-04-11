Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине на $580 млн – Bloomberg
Великобритания объявила о совместном оборонном пакете помощи Украине на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов (примерно 580 миллионов долларов США) из существующих фондов финансирования.
Источник: Bloomberg
Детали: Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, пакет помощи направлен на финансирование "быстрой" доставки FPV-дронов "для атаки на цели и сброса взрывчатки на российские позиции". Кроме того, средства будут использованы для приобретения радиолокационных систем, противотанковых мин, а также для ремонта и технического обслуживания транспортных средств и оборудования.
Беспилотники, которые будут закуплены у британских и украинских поставщиков, считаются особенно эффективными – по данным Британского Минобороны, на них приходится 60-70% повреждений, нанесенных российской технике на территории Украины.
"Работа стран, которые встретились в пятницу под общим названием 'Контактная группа по вопросам обороны Украины', жизненно важна для того, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию и оказать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить эту ужасную войну", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, обращаясь к другим членам группы.
"Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне, и именно поэтому сегодняшний большой пакет усилит поддержку Украины на фронте", – подчеркнул Гили.
Предыстория:
- 10 апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что почти половину из транша Европейского Союза в 2,1 млрд евро, полученного из доходов от замороженных активов России, направят на закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой "датской модели".
- Главный дипломат ЕС Кая Каллас на брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС сообщила, что в Европейской комиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине благодаря европейским странам боеприпасов достигнет 2 миллионов.
- Правительство Норвегии 4 апреля приняло решение увеличить помощь Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд), доведя общий ее годовой объем до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
- В конце марта страны-партнеры Коалиции дронов выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны, которые будут доставлены в течение трех месяцев.