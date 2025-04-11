Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине на $580 млн – Bloomberg

Великобритания объявила о совместном оборонном пакете помощи Украине на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов (примерно 580 миллионов долларов США) из существующих фондов финансирования.

Источник: Bloomberg

Детали: Согласно заявлению Министерства обороны Великобритании, пакет помощи направлен на финансирование "быстрой" доставки FPV-дронов "для атаки на цели и сброса взрывчатки на российские позиции". Кроме того, средства будут использованы для приобретения радиолокационных систем, противотанковых мин, а также для ремонта и технического обслуживания транспортных средств и оборудования.

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Беспилотники, которые будут закуплены у британских и украинских поставщиков, считаются особенно эффективными – по данным Британского Минобороны, на них приходится 60-70% повреждений, нанесенных российской технике на территории Украины.

"Работа стран, которые встретились в пятницу под общим названием 'Контактная группа по вопросам обороны Украины', жизненно важна для того, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию и оказать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить эту ужасную войну", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, обращаясь к другим членам группы.

"Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне, и именно поэтому сегодняшний большой пакет усилит поддержку Украины на фронте", – подчеркнул Гили.

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