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"Простий хлопець" Насіров порадив чоловікам наслідувати його приклад і піти служити  

Ірина БалачукП'ятниця, 11 квітня 2025, 09:58
Простий хлопець Насіров порадив чоловікам наслідувати його приклад і піти служити  
Роман Насіров. Фото з Facebook телеканалу "Прямий"

Фігурант "газової справи" та ескерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров прокоментував скасування наказу про його мобілізацію – він заявив, що пішов у військо за власним бажанням після переоцінки цінностей і що "носив погони" лише 3 дні, коли дізнався про своє звільнення, яке назвав "дивним прецедентом", реалізованим через чиєсь бажання і тиск.

Джерело: Насіров в Facebook

Пряма мова екскеріника ДФС: "Шановна спільното. Звертається до вас солдат Роман Насіров. Вірніше, військовослужбовцем Збройних Сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня, доки про це хтось не дізнався і їм це чомусь не сподобалось, і станом на зараз (через 3 дні служби, про що я дізнався з соцмереж) наказ про мою мобілізацію скасований".

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Деталі: Він додав, що йому "присвятили багато уваги в медіа за останні дні", тому він хоче відповісти на всі питання.

Пряма мова Насірова: "Нагадаю – я простий хлопець з Чернігова, зі звичайної родини. Я виявив бажання і готовність служити, раніше за певних обставин зробити це не міг. Війна нажаль продовжується я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців які служать вже 3 роки. Раджу всім, хто не служив, зробити те саме".

Деталі: Насіров розповів, що пішов служити за власним рішенням і бажанням у "звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві – солдатом на посаду сапера".

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Він додав, що формально, міг і не йти на військову службу, бо має трьох неповнолітніх дітей, "цілу жменю медичних проблем", і "перенесену онкологію".

"Та реально упродовж останнього часу у моїй свідомості відбулася переоцінка цінностей, і я вирішив піти служити поки йде війна й бути корисним в ЗСУ: так би мовити, всі ми віримо в швидкий мир, але поки що війна. Приєднався я до бригади, яка хоч і дислокується в Києві, та виконує завдання на східному фронті. Так одягнув, як кажуть, солдатські погони і зайняв посаду сапера. Встиг прослужити "аж" 3 дні", – написав Насіров.  

Скасування наказу про його мобілізацію він назвав "дивним прецедентом".

"У країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо – "не можна". А от по мені чомусь – можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", – написав Насіров.

Усі звинувачення щодо нього він назвав "безпідставними" і політично мотивованими.

"Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений… Цивільно-правова система настільки вже деформована, що час замість прокуратури та судів визнавати винними постами у медіа та соцмережах. Бо вже зараз відсутність доказів заміняється "начебто громадською думкою", яка стає аргументом для суддів при винесені рішень.

До речі: саме усвідомлення цих соціальних спотворень і стало однією з тих причин, що додатково спонукала мене одягнути військову форму: якщо заряджений ненавистю, то йти і розряджати її на ворога… а не на своїх у СоцМережах", – підсумував Насіров.

Про те, чи буде він намагатися поновитися на військовій службі, а також про те, чи готовий іти служити після винесення вироку суду, ексглава ДФС нічого не повідомив.

Передісторія: 

НасіровЗбройні сили
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