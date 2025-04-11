Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

"Простой парень" Насиров посоветовал мужчинам последовать его примеру и пойти служить

Ирина БалачукПятница, 11 апреля 2025, 09:58
Простой парень Насиров посоветовал мужчинам последовать его примеру и пойти служить
Роман Насиров. Фото из Facebook телеканала "Прямой"

Фигурант "газового дела" и экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации – он заявил, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" лишь 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным по чьему-то желанию и через давление.

Источник: Насиров в Facebook

Прямая речь экс-главы ГФС: "Уважаемое сообщество. Обращается к вам солдат Роман Насиров. Вернее, военнослужащим Вооруженных Сил я был, как я уже понимаю, до вчерашнего дня, пока об этом кто-то не узнал и им это почему-то не понравилось, и по состоянию на сейчас (через 3 дня службы, о чем я узнал из соцсетей) приказ о моей мобилизации отменен".

Реклама:

Детали: Он добавил, что ему "посвятили много внимания в медиа за последние дни", поэтому он хочет ответить на все вопросы.

Прямая речь Насирова: "Напомню – я простой парень из Чернигова, из обычной семьи. Я изъявил желание и готовность служить, раньше из-за определенных обстоятельств сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Советую всем, кто не служил, сделать то же самое".

Детали: Насиров рассказал, что пошел служить по собственному решению и желанию в "обычную воинскую часть, которая выполняет задачи на фронте и в Киеве – солдатом на должность сапера".

РЕКЛАМА:

Он добавил, что формально, мог и не идти на военную службу, потому что имеет трех несовершеннолетних детей, "целую горсть медицинских проблем", и "перенесенную онкологию".

"Но реально в последнее время в моем сознании произошла переоценка ценностей, и я решил пойти служить пока идет война и быть полезным в ВСУ: так сказать, все мы верим в скорый мир, но пока война. Присоединился я к бригаде, которая хоть и дислоцируется в Киеве, но выполняет задачи на восточном фронте. Так одел, как говорят, солдатские погоны и занял должность сапера. Успел прослужить "аж" 3 дня", – написал Насиров. 

Отмену приказа о его мобилизации он назвал "странным прецедентом".

"В стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что – "нельзя". А вот по мне почему-то – можно, и все потому, что этого кто-то почему-то хотел и на кого-то нажали", – написал Насиров.

Все обвинения в отношении него он назвал "безосновательными" и политически мотивированными.

"Я не совершал никаких преступлений. Я не осужден... Гражданско-правовая система настолько уже деформирована, что время вместо прокуратуры и судов признавать виновными постами в медиа и соцсетях. Потому что уже сейчас отсутствие доказательств заменяется "якобы общественным мнением", которое становится аргументом для судей при вынесении решений.

Кстати: именно осознание этих социальных искажений и стало одной из тех причин, которая дополнительно побудила меня надеть военную форму: если заряжен ненавистью, то идти и разряжать ее на врага... а не на своих в соцсетях", – подытожил Насиров.

О том, будет ли он пытаться восстановиться на военной службе, а также о том, готов ли идти служить после вынесения приговора суда, экс-глава ГФС ничего не сообщил.

Предыстория:

  • 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
  • Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
  • Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.

НасировВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Насиров
После неудачной мобилизации Насиров явился в суд по делу о рекордной взятке
В ВСУ заявили, что отменили приказ о мобилизации Насирова
Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: