"Простой парень" Насиров посоветовал мужчинам последовать его примеру и пойти служить

Фигурант "газового дела" и экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации – он заявил, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" лишь 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным по чьему-то желанию и через давление.

Источник: Насиров в Facebook

Прямая речь экс-главы ГФС: "Уважаемое сообщество. Обращается к вам солдат Роман Насиров. Вернее, военнослужащим Вооруженных Сил я был, как я уже понимаю, до вчерашнего дня, пока об этом кто-то не узнал и им это почему-то не понравилось, и по состоянию на сейчас (через 3 дня службы, о чем я узнал из соцсетей) приказ о моей мобилизации отменен".

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Детали: Он добавил, что ему "посвятили много внимания в медиа за последние дни", поэтому он хочет ответить на все вопросы.

Прямая речь Насирова: "Напомню – я простой парень из Чернигова, из обычной семьи. Я изъявил желание и готовность служить, раньше из-за определенных обстоятельств сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Советую всем, кто не служил, сделать то же самое".

Детали: Насиров рассказал, что пошел служить по собственному решению и желанию в "обычную воинскую часть, которая выполняет задачи на фронте и в Киеве – солдатом на должность сапера".

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Он добавил, что формально, мог и не идти на военную службу, потому что имеет трех несовершеннолетних детей, "целую горсть медицинских проблем", и "перенесенную онкологию".

"Но реально в последнее время в моем сознании произошла переоценка ценностей, и я решил пойти служить пока идет война и быть полезным в ВСУ: так сказать, все мы верим в скорый мир, но пока война. Присоединился я к бригаде, которая хоть и дислоцируется в Киеве, но выполняет задачи на восточном фронте. Так одел, как говорят, солдатские погоны и занял должность сапера. Успел прослужить "аж" 3 дня", – написал Насиров.

Отмену приказа о его мобилизации он назвал "странным прецедентом".

"В стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что – "нельзя". А вот по мне почему-то – можно, и все потому, что этого кто-то почему-то хотел и на кого-то нажали", – написал Насиров.

Все обвинения в отношении него он назвал "безосновательными" и политически мотивированными.

"Я не совершал никаких преступлений. Я не осужден... Гражданско-правовая система настолько уже деформирована, что время вместо прокуратуры и судов признавать виновными постами в медиа и соцсетях. Потому что уже сейчас отсутствие доказательств заменяется "якобы общественным мнением", которое становится аргументом для судей при вынесении решений.

Кстати: именно осознание этих социальных искажений и стало одной из тех причин, которая дополнительно побудила меня надеть военную форму: если заряжен ненавистью, то идти и разряжать ее на врага... а не на своих в соцсетях", – подытожил Насиров.

О том, будет ли он пытаться восстановиться на военной службе, а также о том, готов ли идти служить после вынесения приговора суда, экс-глава ГФС ничего не сообщил.

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